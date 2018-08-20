5 صالات جديدة وفعاليات متنوعة بالذكرى 25 لتأسيس «حول الإمارات للمفروشات»

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «حول الإمارات للمفروشات» مع عملائها هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، حيث ستقدم كل صالات العلامة التجارية مجموعة كبيرة من النشاطات الاحتفالية لزوارها لمدة خمسة وعشرين أسبوعاً.

وقال محمدي كاتاوالا، نائب المدير العام والمدير المالي للشركة: «على مدى ربع قرن ومنذ تأسيسها اشتهرت «حول الإمارات للمفروشات» بتقديمها مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة لعملائها بأسعار منافسة ضمن رؤيتها القائمة على التميز في الجودة والخدمة. وهذا ما منحنا قاعدة عملاء مخلصين على مر هذه السنين، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم لهم أفضل المنتجات والخدمات. وضمن حملة نشاطاتنا الاحتفالية سنقوم بتقديم هدايا مفاجئة لعملائنا المخلصين تقديراً لمحبتهم المستمرة لنا.

وأشار كاتاوالا إلى أنه من ضمن خططها للتوسع في المنطقة، ستقوم «حول الإمارات للمفروشات» بافتتاح أربعة صالات جديدة في دولة الإمارات و صالة في سلطنة عمان و ذلك خلال الأشهر الستة المقبلة ، إضافة إلى ستة عشر فرعاً منتشرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. و ستتيح المتاجرالجديدة للعلامة التجارية الوصول لشريحة أكبر من الجمهور، كما تعتزم العلامة التجارية مواصلة خططها للنمو في عام 2019.

ومنذ تأسيسها عام 1992، تمتعت «حول الإمارات للمفروشات» بالولاء والدعم من قاعدة عملاء أوفياء على مر هذه السنين، وتقديراً لهذا الوفاء تدعو «حول الإمارات للمفروشات» عملاءها للمشاركة في نشاطاتها الاحتفالية بذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين.