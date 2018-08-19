250 شركة في معرض «عيد الأضحى» بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك 250 شركة وعارضاً في الدورة الحالية لمعرض «عيد الأضحى للتسوق» في مركز العين للمؤتمرات، غالبيتهم من دول: الكويت، لبنان، مصر، سوريا، الهند والصين يعرضون ملابس ومجوهرات ومأكولات تراثية وغيرها.

وزار الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة مركز العين للمؤتمرات، المعرض، حيث تفقد مع اللجنة المنظمة أجنحة وأقسام المعرض، واستمعوا من المشاركين إلى شرح عن معروضاتهم، وما يقدمونه للزوار من سلع ومنتجات محلية وعالمية.

وأشاد ابن حم بمستوى التنظيم والمشاركة الدولية التي ستوفر منتجات متنوعة من مختلف الدول، لافتاً إلى أهمية التنوع الثقافي المنعكس على المشاركين، والفعاليات المصاحبة للمعرض. وتوقع المنظمون أن يزيد عدد الزائرين على 150 ألف زائر، 90% منهم من المواطنين والمواطنات.