«صندوق خليفة» يدعم رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع التكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا صندوق خليفة لتطوير المشاريع رواد الأعمال في الدولة للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج «ابتكاري»، والذي يستمر على مدار 6 أشهر، بهدف دعم الشركات الناشئة الإماراتية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، على أن يكون تاريخ 31 أغسطس 2018 الموعد النهائي لتلقي طلبات الاشتراك.

وتعد نسخة هذا العام من «ابتكاري» ثمرة الشراكة الأولى بين صندوق خليفة ومنصة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي «ستارت إيه دي»، المدعومة من قبل برنامج التطوير المهني «تمكين». ويعتبر برنامج «ابتكاري» إحدى أبرز مبادرات الصندوق، التي تعكس رسالته في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين من خلال غرس ونشر ثقافة ريادة الأعمال في الدولة.

انطلاق

ومن المقرر أن تنطلق حاضنة الأعمال بتاريخ 30 سبتمبر 2018 وتستمر حتى 31 مارس 2019، وذلك في مقر جامعة نيويورك في أبوظبي، على أن يتم اختيار خمسة فرق خلال عملية التقييم بناء على المفهوم المقترح للمشروع، والنماذج والأدلة المستخدمة لإثبات هذا المفهوم، إضافة إلى قدرته على الوصول إلى الأسواق. ولا يزال باب استقبال الطلبات مفتوحاً عبر الموقع الإلكتروني: http://sites.nyuad.nyu.edu/nyuadstartad/ibtikari/.

وفي هذا السياق، قال عبد الله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تأتي النسخة المطورة من برنامج «ابتكاري» في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي جمعتنا مع حاضنة «ستارت اي دي»، وتماشياً مع رؤيتنا في قيادة الجهود الوطنية المبذولة لغرس ونشر مفاهيم الريادة بين المواطنين الإماراتيين.

كما تشكل هذه الشراكة إضافة نوعية لبرامجنا المتنوعة والمتكاملة، المصممة لدعم وتشجيع رواد الأعمال المحليين الراغبين في إنشاء وتوسعة أعمالهم في الدولة».

تنويع

من جهته، قال راميش جاغاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار والعضو المنتدب لمنصة «ستارت أيه دي»: «يتمثل هدف «ستارت اي دي» في دعم منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر دعم الشركات الناشئة لتحقيق النجاح المنشود.

ونتطلّع من خلال «ابتكاري» إلى تزويد الشركات الناشئة الوطنية بالأدوات اللازمة لمساعدتها على توسيع مشاريع التكنولوجيا الخاصة بها، متطلعين قدماً للتعاون مع فرق وكوادر موهوبة في المنطقة».

وسيتم إجراء جلسات تعريفية للمتقدمين المهتمين، يقدمها ممثلون عن صندوق خليفة و«ستارت إيه دي» في دبي وأبوظبي بتاريخ 14 و27 أغسطس الجاري.

تنافسية

أكد عبدالله سعيد الدرمكي سعي صندوق خليفة خلال التعاون مع «ستارت اي دي»، إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على النمو، بالإضافة إلى مواصلة دعم ريادة الأعمال والإبداع والابتكار في صفوف الشباب الإماراتي. وأضاف الدرمكي: «نؤمن بدورنا ومساهمتنا الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، وذلك عبر تعزيز وتطوير ثقافة ريادة الأعمال في الدولة، والتشجيع على الابتكار والنمو المستدام في صفوف الشركات الصغيرة والمتوسطة».