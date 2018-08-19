«المسعود» تطلق «باثفايندر ميدنايت 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة المسعود للسيارات، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، النقاب عن أحدث طراز من سيارة «نيسان باثفايندر ميدنايت إيديشن 2019» الرياضية العائلية ذات الدفع الرباعي، إضافة إلى مواصفات خارجية خاصة، والتي تعد نقلة نوعية في فئتها بتصميمها الأنيق والفريد.

ويتميز الإصدار الجديد من «نيسان باثفايندر ميدنايت إيديشن 2019» بأحدث عناصر التصميم من توقيع نيسان، التي تم تقديمها في سيارة «ماكسيما سبورت سيدان»، الحائزة العديد من الجوائز، وسيارة «مورانو كروس أوفر»، بما في ذلك الشبكة الجديدة «V-Motion» والمصابيح الأمامية على شكل boomerang مع مصابيح LED النهارية.

وتم تجهيز «نيسان باثفايندر ميدنايت إيديشن 2019» ذات اللمسات الخارجية السوداء، بميزات التنقل الذكي من نيسان، مثل نظام الفرملة الذكي في حالات الطوارئ، ونظام التحكم الذكي في ثبات السرعة، ونظام التدخل في المناطق العمياء، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام التحذير عند حركة المرور المتقاطعة، ونظام الدفع الرباعي الذكي، كما ترتكز السيارة الرياضية المريحة ذات المقاعد السبعة على نظام الجلوس المرن EZ))، الذي يتيح سهولة الوصول إلى الصف الثالث مع بقاء مقعد الطفل في مكان آمن في الصف الثاني.