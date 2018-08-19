الخميس يوم عمل في غرفة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن استقبال المتعاملين من الأعضاء المنتسبين لها، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري حصراً، وذلك من الساعة 8 صباحاً ولغاية 2 بعد الظهر في مقرها الرئيسي.

ويأتي تحديد أوقات العمل الخاصة بقطاع خدمات الأعضاء مثل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات، في إطار حرص الغرفة على ضمان سير عمل القطاع الخاص ومراعاة لظروف مختلف المؤسسات وإنهاء إجراءات متعامليها بيسر ومرونة.

وأوضحت الغرفة أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من سعيها الدائم والحثيث نحو الارتقاء بخدماتها المقدمة لقطاع الأعمال والمنتسبين إليها وإنجاز وتسهيل كل معاملاتهم في مختلف الظروف والمناسبات، وذلك انسجاماً مع قيمها الاستراتيجية بالعمل والاجتهاد.