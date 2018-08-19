«الماجد» تفتتح مركزاً لـ «كيا» في الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الماجد للسيارات، قسم السيارات في مجموعة جمعة الماجد القابضة، والموزع الحصري لشركة «كيا موتورز» في الإمارات، المركز الجديد للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في منطقة الحليفات قرب قاعة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة الفجيرة.

ويضم هذا المركز الحديث الذي تم تشييده على مساحة 5400 متر مربع، معرضاً لسيارات كيا، ومركزاً لتقديم الخدمات المتطورة، إضافة إلى وجود مركز أوتوماتيكي للسيارات، تم تجهيزه بالكامل لتلبية الطلب المتزايد على هذه العلامة في إمارة الفجيرة.

ويعتبر المرفق الجديد بمساحته الواسعة جزءاً من خطة التوسع الطموحة التي أطلقتها شركة الماجد للسيارات، والتي تركز من خلالها على تعزيز خدمة عملائها في الإمارات.

وقال محمد خضر، رئيس شركة الماجد للسيارات: «منذ انطلاقتنا كموزع حصري ووحيد لسيارات كيا في العام 1988، حرصنا على الالتزام بفلسفتنا الهادفة إلى ضمان رضا عملائنا من خلال تطبيق قيم الأمانة والنزاهة والوعي الاجتماعي. إن مركزنا الجديد في الفجيرة يمثل محطة مهمة على طريق رحلتنا التي تركز على توفير تجربة استثنائية لجميع عملائنا، عن طريق توفير أقصى درجات الراحة والسهولة والجودة التي تشتهر بها مجموعتنا».