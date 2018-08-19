«سي إن إن»: الابتكار يُنعش السياحة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن نهج الابتكار الذي تَبَنّته دولة الإمارات كان له الدور الأكبر في إنعاش قطاع السياحة في الدولة، وخاصةً في دبي. ونشرت على موقعها الشبكي تقريراً تلفزيونياً عن دور الابتكار في تعزيز نمو قطاع السياحة في الإمارات، وركز التقرير بصفة خاصة على دبي.

وأوضح التقرير أن هذا الابتكار يغطى كل المراحل التي يعيشها السائح منذ وصوله إلى دبي وحتى مغادرته إياها.

ففيما يخص الوصول إلى دبي، ذكر التقرير أنه بفضل الابتكار المتواصل الذي ينتهجه مطار دبي الدولي في تطوير خدماته، بات المطار اليوم أكثر مطار في العالم استقبالاً للمسافرين الدوليين. وعن إقامة السياح في دبي، أفاد تقرير«سي إن إن» بأن دبي انتهجت فلسفة «ابنوا الفنادق وسوف يأتي السياح إليكم»، وقد نجحت هذه الاستراتيجية وأثبتت فعاليتها. فمن خلال محفظة فنادق متنوعة.