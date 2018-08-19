الإمارات الثالثة عالمياً في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أفاد تقرير نشرته مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر«إف دي اي انتليجانس»، الذي يصدر عن مؤسسة فايننشال تايمز اللندنية بأن الإمارات جاءت في المرتبة الثالثة على مستوى دول العالم من حيث تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر باستقطابها نحو 100 مشروع وارد.

وعلى المستوى العالمي حّلت الإمارات في المركز 15 في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة 2017 الذي ضم 50 دولة، برصيد 4.74 نقاط، مستقطبة 301 مشروع في الاستثمار الأجنبي المباشر في 2017، وهو خامس أعلى رقم في العالم في عدد المشاريع بعد كل من المكسيك(457) إسبانيا(389)، وسنغافورة (359)، وبولندا(342)، فيما حلت الدولة في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط بعد البحرين.

وتفوقت الإمارات في المؤشر على دول عريقة مثل لوكسمبورغ (17) ورومانيا(18) وجورجيا(19)، وإيرلندا(22) وهونغ كونغ(29) وفنلندا(28) والمملكة المتحدة(41)، والدنمارك (42). وكشفت الدراسة التي أجرتها المؤسسة عن البلدان التي تتفوق في حجمها، عندما يتعلق الأمر بتوليد الاستثمار الأجنبي المباشر فمن بين 92 موقعاً للاستثمار الأجنبي المباشر، تم تحليلها في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017 في المشاريع الجديدة، سجل 67 موقعاً أعلى من 1، بينما كان 25 موقعاً أقل من 1.

وتشير الدرجة 1 إلى أن حصة البلد من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر في المشاريع الجديدة الواردة تتطابق مع حصته النسبية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتشير درجة أكبر من 1 إلى وجود حصة أكبر، مما يشير إليه الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشير درجة أقل من 1 إلى حصة أصغر.

وتصدرت موزمبيق المؤشر حيث احتلت الدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا المرتبة الأولى في الدراسة السنوية من قبل «إف دي اي انتليجنس»وهي قسم البيانات في صحيفة فايننشال تايمز، والتي تعتبر مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر جزءاً منها وسجلت موزمبيق 12.64 في المؤشر تليها صربيا 11.6 في المرتبة الثانية، وكمبوديا 9.61 في المرتبة الثالثة.