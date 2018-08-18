«ميرور»: «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عنوان الفخامة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «ميرور» البريطانية المدينة الترفيهية «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، والتي تم افتتاحها في جزيرة ياس بأبوظبي الشهر الماضي، بأنها أحدث إضافة إلى الوجهات الترفيهية الرائعة التي تستقطب طالبي الترفيه المتدفقين على دولة الإمارات.

ونشرت «ميرور» أمس تقريراً مصوراً مفصلاً عن «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، وأفادت بأن المدينة تعد واحدة من أكبر مدن الملاهي المغلقة على مستوى العالم. كما استعرض التقرير أبرز معالم المدينة وألعابها الترفيهية.

وذكر التقرير أن «عالم وارنر براذرز أبوظبي» تعد عنواناً للفخامة، وأن زائرها يجد صعوبة بالغة في الاحتفاظ بنقود بعد مغادرته، كونها زاخرة بأوجه الترفيه التي تستحق الإنفاق. وأضافت «ميرور»: أن «عالم وارنر براذرز أبوظبي» تضم ألعاباً تلبي احتياجات وأذواق أفراد الأسرة وتناسب الأعمار كافة.