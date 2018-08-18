الإمارات الثالثة عالمياً في سرعة تنزيل البيانات عبر الإنترنت

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً في سرعة تنزيل البيانات عبر الانترنت على مؤشر «سبيدتيست غلوبال انديكس» لشهر يوليو الماضي.

ويتخصص المؤشر في رصد سرعة تنزيل البيانات عبر شبكة الانترنت في دول العالم بصفة شهرية. وكان أحدث إصدار لهذا المؤشر، والذي تقوم بإعداده ونشره شهرياً شركة «أوكلا» الأميركية، هو إصدار شهر يوليو الماضي.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر شهر يوليو، حيث بلغت سرعة تنزيل البيانات عبر الانترنت في الدولة 55.17 ميغابايت في الثانية، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي والذي يبلغ 22.81 ميغابايت في الثانية. كما بلغت سرعة التحميل على شبكة الانترنت في الدولة خلال يوليو الماضي 18.25 ميغابايت، أي حوالي ضعف المتوسط العالمي البالغ 9.13 ميغابايت في الثانية.