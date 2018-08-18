«فوربس»: دبي رائدة في تطوير خدماتها الحكومية عبر «بلوك تشين»

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت مجلة «فوربس» الأميركية دبي بأنها رائدة في تحويل وتغيير شكل الخدمات الحكومية التي تقدمها لسكانها باستخدام تقنية «بلوك تشين».

وكانت «فوربس» قد نشرت أمس مقالاً عبر موقعها الشبكي تناولت فيه الإبداع التنظيمي ودوره في تقديم خدمات مالية أفضل وأعلى جودة للمستهلكين.

وتطرقت المجلة في مقالها إلى «سلطة دبي للخدمات المالية» و«سوق أبوظبي العالمي» باعتبارهما من أول وأبرز الكيانات المالية التي تَبَنًت نهج الإبداع التنظيمي في تقديم الخدمات المالية.

وذكر مقال «فوربس» أن الكيانين كانا ضمن 11 كياناً عالمياً متخصصاً في تقديم الخدمات المالية الحكومية انضمت الأسبوع الماضي إلى مبادرة جديدة بعنوان «الشبكة العالمية للابتكار المالي» والتي أعلنت عنها وتقودها «سلطة السلوك المالي» الجهة الأساسية المنوط بها تنظيم قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة. ونقلت «فوربس» عن إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، قوله: «اتسمت سلطة دبي للخدمات المالية دوماً بفعالية شديدة في العمل التنظيمي الدولي».

وأضاف: «يعد تأسيس الشبكة العالمية للابتكار المالي بمثابة قاطرة أخرى لسلطة دبي للخدمات المالية تنضم من خلالها إلى الجهات التنظيمية العالمية».