سوق مطار دبي الحرة الثانية في المبيعات عالمياً 2017

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت السوق الحرة بمطار دبي الدولي في المركز الثاني في قائمة المطارات العالمية العشرة الأولى التي تجاوز حجم مبيعات الأسواق والمناطق الحرة فيها 11.6 مليار دولار في 2017.

وأوضح تقرير نشرته مجلة TRBusiness التي تصدر في المملكة المتحدة أن السوق الحرة بمطار دبي حلّت في المركز الثاني عالمياً بعد حرة مطار سيئول في حجم المبيعات بـ 1.93 مليار دولار، متفوقةً على مبيعات إجمالية بقيمة 1.85 مليار دولار في 2016 وبنمو 5.6%.

وفي المركز الثالث جاء مطار شانغي سنغافورة الذي سجل نمواً بواقع 7.36% في مبيعات بلغت 1.84 مليار دولار في 2017. أما مطار انشيون الدولي في سيئول، فقد احتفظ بمركزه الأول بمبيعات 2.1 مليار دولار.

وتشير تقديرات مجلة «تي آر بزنس» إلى أن مبيعات السوق الحرة والسفر في أفضل 10 مطارات في العالم، ناهزت 11.58 مليار دولار، بزيادة 6.2٪ تقريباً مقارنة بعام 2016، فيما نمت حركة المسافرين 4.7٪ إلى 703.2 ملايين مسافر.