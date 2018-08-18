«مبادلة» تطرح «ثبيسا» للاكتتاب العام الخريف المقبل

المصدر: دبي ــ سيد صالح

تعتزم شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» طرح شركة «ثبيسا» الإسبانية للطاقة، المملوكة لها بالكامل، في اكتتاب عام أولي خلال الخريف المقبل وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأضافت الوكالة إن عملية الطرح المنتظرة سترفع قيمة «ثبيسا» إلى نحو 10 مليارات يورو.

وكانت «بلومبيرغ» قد نشرت تقريراً أمس عن سوق عمليات الاكتتاب العام الأولي في أوروبا، وأفادت فيه بأن عملية طرح «ثبيسا» ستكون واحدة من أكبر عمليات الطرح في اكتتاب عام أولي التي تشهدها القارة العجوز خلال العام الجاري وستساهم مع صفقات أخرى منتظرة خلال الفترة المتبقية من العام في إنعاش سوق عمليات الاكتتاب بالقارة بعد تباطؤ نسبي خلال النصف الأول من 2018.