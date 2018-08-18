«بلومبرغ إنتليجانس» تتوقع استمرار ارتفاع أرباح موانئ دبي العالمية 2018

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقع تقرير نشرته «بلومبرغ انتليجانس» تواصل ارتفاع أرباح موانئ دبي العالمية مع التأكيد على أن يكون نمو الإيرادات قوياً مع نهاية العام بدعم عمليات استحواذ متعددة.

وأوضحت في تقرير أن الصفقات الأخيرة الخاصة بشركات الخدمات الملاحية وشركات الأصول المتميزة تعزز النمو وتنوع الإيرادات وقد تساهم الأحواض الجافة العالمية، ومدينة دبي الملاحية بأكثر من 500 مليون دولار في الإيرادات السنوية، فوائد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين بحوالي 30%.

وأشار التقرير إلى أن الاستحواذ على الأحواض الجافة العالمية و«مدينة دبي الملاحية» يساعد في تنويع الإيرادات، ولكن من شأنه خفض الربحية لأن الأعمال التجارية لديها هوامش أقل من مجموعة موانئ دبي العالمية.

وحول توقعات أرباح ما بعد الربع الثاني قال التقرير إن «موانئ دبي العالمية» تتوقع زيادة العائدات والأرباح بأرقام مزدوجة في النصف الثاني من 2018 مدفوعة بنمو كبير في حجم الأعمال في بيئة تجارية محسنة فقد ارتفع إجمالي إنتاجية الشركة 27% خلال النصف الثاني مدفوعاً بشكل أساسي بإدراج أعمال ميناء «بوسان نيو بورت» في كوريا، فضلاً عن المكاسب واسعة النطاق في جميع المناطق، وقدرة إضافية في موانئ مثل جبل علي، وميناء «برنس روبرت» وعلى أساس مقارن، كان النمو المجمع أقرب إلى 7.5%.

وتتوقع الشركة أن تنهي العام بسعة 89 مليون وحدة مكافئة 20 قدماً بزيادة عن 85 وحدة مليون حاوية مكافئة مدفوعة بالاستثمارات في الموانئ مثل برنس روبرت في كندا.