طيران الإمارات تهدي الأطفال دمى وألعاباً وحقائب أنشطة على جميع الدرجات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت طيران الإمارات دمى جديدة ضمن مجموعة حيوانات «فلاي وذ مي» Fly with Me للأطفال الصغار وحقيبة أنشطة «لونلي بلانيت» للأطفال في جميع الدرجات. وجاء اختيار الدمى الأربع الجديدة نزولاً عند رغبة العملاء عقب مسابقة أجريت على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي.

ووقع اختيار العملاء من بين 17 دمية طرحتها طيران الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، على: الأسد لويس، ودب الباندا بيك يو، والبطريق إيرني، والفيل سافانا. وسوف تتوفر مجموعة الدمى الجديدة على متن الطائرات في جميع الدرجات.

وتقدم طيران الإمارات، خلال الرحلات القصيرة، ألعاباً صغيرة للأطفال الرضع حتى عمر السنتين. كما طرحت مجموعة جديدة من ألعاب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. وسوف يحصل الأطفال على حقيبة سفر تتضمن ألغازاً وألعاباً وملصقات تشغلهم أثناء السفر. وتقدم الناقلة أيضاً للأطفال على الرحلات الطويلة دمية متعددة الاستخدامات مع بطانية، بينما يحصل الأطفال الأكبر سناً على حقيبة ظهر تحتوي مجموعة من الألعاب.

تحفيز الأطفال

وتواصل طيران الإمارات تقديم حقائب «فلاي وذ مي كيدز لونلي بلانيت» الشهيرة بتصميمات وألوان جديدة لتحفيز الأطفال الأكبر سناً على استكشاف العالم. ويحصل الأطفال على حقائب تضم كتباً تثقيفية حول السفر، وأنشطة تعليمية مطبوعة حصرياً لصالح طيران الإمارات. وتحتوي الحقائب على بطاقات معلومات وحقائق عالمية وحرف إبداعية وجوارب وغيرها. ويتم تقديم مجموعة فلاي وذ مي كيدز لونلي بلانت للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 عاماً.

وتتوفر مجلة فلاي وذ مي أيضاً على الطائرة وتحتوي على ألعاب الألغاز والنكات والأنشطة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات.

ويحصل الأهل الذين يسافرون برفقة الرضع على حقيبة لمجموعة من وسائل الراحة، تحتوي على شخصيات المسافرين الصغار، وأساسيات مثل المريلة، وملعقة، ومناديل الأطفال، وحصيرة لتغيير الحفاظات، وكريم، وحقيبة حفاضات صغيرة لرحلة مريحة.

عناية

ولا تقتصر العناية بالأطفال وعائلاتهم على الأجواء فقط، حيث واصلت طيران الإمارات تعزيز خدماتها المتفوقة المصممة لمنح العائلات مستويات متميزة من الراحة والمرونة، بما في ذلك كاونترات خاصة للعائلات لإنجاز إجراءات السفر في مطار دبي، ومنحهم عربات خاصة بالرضع لاستخدامها مجاناً، إضافة إلى أولوية الصعود إلى الطائرة في مختلف الوجهات. وتضم صالات طيران الإمارات لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في مطار دبي الدولي مناطق لعب مخصصة للأطفال تحتوي على ألعاب إلكترونية عالية الجودة وأجهزة بلاي ستيشن، وتحتوي الصالات أيضاً على غرف للعناية بالأطفال.

وتواصل طيران الإمارات تقديم الآيس كريم، الذي يحمل العلامة التجارية «الإمبراطور Emperor»، مجاناً خلال فترات الذروة للرحلات المغادرة يومياً من مطار دبي الدولي. وتقدم الناقلة أكواب الآيس كريم حتى 31 أغسطس المقبل. ويتم تحضير الآيس كريم من قبل «الإمارات لتموين الطائرات»، حيث يمكن للعملاء الاختيار من عدة نكهات تشمل الشوكولاتة والفانيلا، والتمر مع القهوة العربية، وسوربيت المانغو والليمون. ويقدم «آيس كريم الإمبراطور» حالياً في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في صالات الركاب في دبي، وعلى متن عدد من الرحلات.

ويستفيد الأطفال بين سنّ الخامسة و15، الذين يسافرون بمفردهم، أو الأطفال تحت سن الـ8 الذين يسافرون في درجة مقصورة مختلفة عن تلك التي يسافر فيها مرافقوهم الكبار، من خدمة المسافرين الصغار من دون مرافق لمساعدتهم على إنجاز جميع الإجراءات في المطار وعلى متن الطائرة.

ويتيح برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين فوائد عائلية من خلال برنامج «عائلتي My Family» الجديد، الذي يوفر أمام أفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع 100% من أميالهم التي يكسبونها مقابل الرحلات الجوية في حساب واحد، ما يعني إمكانية استبدال الأميال بصورة أسرع من ذي قبل.