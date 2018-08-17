سلطة دبي المالية تمنع «أبراج» من القيام بأعمال جديدة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أنها منعت مجموعة أبراج كابيتال من القيام بأعمال جديدة أو نقل أموال إلى شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة أو أي من الشركات التابعة من شركة أبراج كابيتال ليمتد، في إطار تحقيق في أنشطة المجموعة.

وقالت في بيان أمس، إنها اتخذت إجراءات تنظيمية ضد «أبراج» على مدى الأشهر القليلة الماضية، من أجل الحفاظ على مصالح المستثمرين ومصلحة مركز دبي المالي العالمي.

وتلقت السلطة في الأول من أغسطس الجاري إشعار طلب تصفية قدمته أبراج كابيتال ليمتد لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بموجب المادة 50 من قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن الإعسار، ودعت الشركة في الطلب إلى تعيين شخصين من شركة ديلويت كونهما مصفيين مؤقتين مشتركين للشركة بموجب المادة 59 من القانون.

كما تلقت السلطة، إشعار أمر صادر عن محاكم مركز دبي المالي ينص على تعيين المصفيين المشتركين المقترحين لشركة أبراج كابيتال ليمتد المرخصة من قبل السلطة.