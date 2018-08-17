افتتاح أحدث فروع «ناندوز» في الفجيرة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تستعد «ناندوز»، سلسلة المطاعم العالمية، التي تشتهر بتقديم دجاج البيري- بيري الحار المشوي على اللهب والمحضّر على الطريقة الأفرو- برتغالية، لافتتاح أحدث كازا في الإمارات مع إطلاق فرع لها في الفجيرة سيتي سنتر.

وسيكون الفرع الجديد الذي يستقبل الزبائن اعتباراً من 17 أغسطس الحالي، أول مطعم للعلامة في الإمارة الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد.

ويعد الفجيرة سيتي سنتر، أكبر مركز تسوّق على مستوى منطقة الساحل الشرقي ووجهة أولى للعائلات، مشكلًا الموقع الأمثل لافتتاح الكازا الجديد لناندوز. ويعكس هذا الافتتاح توجهاً جديداً للعلامة نحو سوق جديد مع توفر عدد قليل نسبياً من سلاسل المطاعم العالمية في الفجيرة بالمقارنة مع غيرها من الإمارات الأخرى. ومن المتوقع أن يستقطب المطعم الكثير من الزوار.

وقال سهيل جدواني، الرئيس التنفيذي لمطاعم ناندوز في الإمارات: «نحن مسرورون للغاية بافتتاح أول كازا لناندوز في الفجيرة، ونتطلع لتقديم البيري- بيري الشهي لزبائننا الجدد في الفجيرة وتعريفهم بتجربة الطعام المميزة لدينا والمثالية للعائلة».