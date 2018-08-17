الإمارات ضمن أكبر 20 دولة استثماراً بسندات الخزانة الأميركية

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الأولى المستثمرة في سندات وأذون الخزانة الأميركية محتلة المرتبة «20» عالمياً في يونيو الماضي. ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية صدرت، أمس، وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأميركية إلى نحو 59.6 مليار دولار في يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي 1.4% مقارنة بنحو 58.8 مليار دولار في يونيو 2017.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً، بينما تصدرت السعودية المرتبة الأولى بنحو 164.9 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 42.9 مليار دولار. وعالمياً، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.178 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.03 تريليون دولار، يتبعهما البرازيل بنحو 300.1 مليار دولار ثم إيرلندا بنحو 299.6 مليار دولار.