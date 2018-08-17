ندوة: التسوق يحفز الأطفال لبدء العام الدراسي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

عقدت «سنتربوينت»، وجهة الأزياء الشاملة في الشرق الأوسط، ندوة حوارية أمس، في فندق كمبينسكي بمول الإمارات، تمحورت حول موضوع العودة إلى المدارس وكيف يمكن للآباء والأمهات وأطفالهم التحضّر لبدء العام الدراسي بنجاح. وشهدت الندوة مشاركة كل من وهيبة إسري، الشخصية المؤثرة المعروفة في مجال أسلوب الحياة ومهارات التربية، وإدوينا فيل، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونة صاحبة موقع Seashells on the Palm، وميني مينون، وهي كاتبة ومدرّسة، وباشمي كهار، استشارية علم النفس في الإمارات.

وقد استقطبت الندوة التي أدارتها مذيعة الأخبار في دبي والمدونة في مجال أسلوب الحياة لورا باكويل، أكثر من 30 أماً. وتحدثت المشارِكات عن الحلول المتوفرة لمجموعة من القضايا والتحديات مثل التغير في روتين حياة الأطفال، والسلوكيات غير الاجتماعية في المدرسة، والتحدي بين الإخوة.

وأشارت المتحدثات إلى أن التسوق خلال موسم العودة إلى المدارس يعد حافزاً كبيراً للأطفال قبل بدء العام الدراسي، إذ يشعر الصغار والأطفال بحماسة منقطعة النظير لدخول بيئتهم الأكاديمية الجديدة، عندما يتم السماح لهم باختيار أغراضهم المدرسية المستوحاة مثلاً من تصاميم الشخصيات الخارقة المفضلة لديهم.