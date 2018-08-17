اقتصادية دبي تنظم دورة لتعليم اللغة الصينية لموظفيها

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع جامعة دبي، دورة تدريبية لتعليم اللغة الصينية، وذلك في إطار إعداد الموظفين وتأهيلهم لتعزيز وتسهيل التواصل مع المستهلك والتاجر الصيني. ويهدف القطاع من هذا البرنامج التدريبي إلى رفع الإعداد المعرفي لكوادرها الوظيفية في المجالات ذات الصلة الوظيفية بالرقابة والتفتيش وحماية المستهلك، ودعمهم بالأدوات اللازمة للتعامل مع مختلف شرائح العملاء.

وتقام الدورة الأولى من البرنامج التدريبي في مقر جامعة دبي، ويشارك فيها مجموعة من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتمتد الدورة من 9 أغسطس وحتى 15 نوفمبر 2018، على أن يحصل منتسبو البرنامج على 120 ساعة تدريبية خلال تلك المدة.

وقال عبدالله الكعبي، مدير إدارة التطوير والمتابعة في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «أطلقت اقتصادية دبي هذه الدورة تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وحرصاً منا على توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير مهاراتهم لأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عاليتين».

وأضاف الكعبي: «يحتل مجتمع الأعمال الصيني والمستهلكين نسبة كبيرة ضمن متعاملي اقتصادية دبي وهم في معدل زيادة على نحو سنوي، وسعياً منا إلى رفع مستوى رضا المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات، قام القطاع بالتعاون مع جامعة دبي على تنظيم الدورة الأولى من اللغة الصينية».