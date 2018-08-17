دليل «إيكيا» 2019 يحتفي باختلاف أساليب الحياة المنزلية

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

طرحت شركة «إيكيا»، سلسلة متاجر الأثاث السويدية في الإمارات، دليلها السنوي بنسخته الجديدة لعام 2019، بالتزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس العلامة. وخصصت «إيكيا» في الدليل الذي يُطبع بنحو 35 لغة مختلفة، ويتوافر حالياً في الإمارات، تصاميم سبعة منازل يعكس كل منها أسلوبَ حياة مختلفاً، بوصفه قاعدة أساسية لأفكار الديكورات.

ويروي كل من هذه المنازل قصته المختلفة، ليصبح بمثابة منزل مفتوح متاح للعالم بأسره لزيارته والاستلهام من أساليبه للارتقاء بأسلوب عيش الحياة اليومية، حيث يحتوي على باقة متنوعة من الأثاث وتجهيزات المنزل التي تعكس تراثها السويدي والتأثيرات الثقافية الأخرى من جميع أنحاء العالم.

وقال فينود جايان، المدير الإداري لشركة «إيكيا» في الإمارات: «نسعى دائماً في «إيكيا» لتوفير حياة منزلية أفضل للناس الذين يعدون في قائمة أولوياتنا، لذلك نجري في كل عام أبحاثاً معمّقة لميول العملاء بهدف رصد تفضيلاتهم بشكلٍ أفضل وتلبية جميع احتياجات الحياة اليومية وتقديمها في دليلنا السنوي».