«متاجر» توعّي بالاستدامة عبر ورش تعليم مفاهيم البستنة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

تستضيف «الشارقة القابضة»، التي تأسَّست بموجب شراكة استراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، في مراكز «متاجر» بالشارقة في الفترة بين 18-31 أغسطس، فعاليات تثقيفية ترفيهية توفر للأسر فرصة المشاركة في مبادرات خضراء هادفة، وتعزز التوعية بأهمية أنماط الحياة المستدامة.

إذ سيتحوّل الأطفال هذا الصيف إلى مزارعين صغار مع الإسهام بشكل فعّال في جعل مدينتهم أكثر اخضراراً واستدامةً، وفي إطار التزام «الشارقة القابضة» بالإسهام في بناء مجتمع واعٍ ومراعٍ للاستدامة البيئية، سيتعلّم الصغار من خلال الورش المقامة هذا الصيف مفاهيم غرس البذور، وتصميم تيجان الزهور، وكيفية الإسهام في بناء حديقة مجتمعية.

وقال حمد اللواتي، مدير أول المراكز المجتمعية لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «يأتي بناء المستقبل المستدام في طليعة أولوياتنا، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية بناء ذلك لأنفسنا ولأجيال المستقبل على حدٍ سواء، ولذلك لا بد أن نواصل بذل الجهود كي نغرس في أذهان الصغار أهمية احترام كوكبنا وحمايته».