2.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تسجيل 537 مبايعة بقيمة مليار و660 مليون درهم، منها 146 مبايعة للأراضي بقيمة 985 مليون درهم و391 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 675 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 188.5 مليون درهم في منطقة اليفرة 2، تليها مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5، تليها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و173 مليون درهم، منها 108 رهونات أراضي بقيمة 648 مليون درهم، و206 رهونات فلل وشقق بقيمة 525 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5، تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الوصل.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 343 مليون درهم، منها 28 رهونات أراضي بقيمة 276 مليون درهم، و45 رهونات فلل وشقق بقيمة 66 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة رقة البطين بقيمة 124 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز بقيمة 32 مليون درهم.