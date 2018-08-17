«أدنيك» تطرح تذاكر «أبوظبي الدولي للقوارب» للبيع إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» خدمة بيع تذاكر الدخول للدورة الافتتاحية من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018» عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.adibs.ae لإتاحة الفرصة للزوار لحجز تذاكرهم مسبقاً، والانضمام إلى الحدث الرائد الذي يستعرض أحدث الابتكارات في عالم الملاحة الترفيهية.

ويحتضن المعرض الذي تنظمه وتستضيفه «أدنيك» للمرة الأولى، سلسلة من الأنشطة الترفيهية والعروض التفاعلية المقررة في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر المقبل في مرسى «أدنيك» ويكتسب أهمية خاصة كونه يسهم في تعزيز قطاع السياحة البحرية والترويج لأبوظبي بوصفها وجهة عالمية للملاحة الترفيهية.

ويتوقع أن يستقطب «معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018» الذي يحظى بدعم من دائرة الثقافة والسياحة وموانئ أبوظبي، أكثر من 20 ألف زائر للتعرف إلى التراث البحري الغني لإمارة أبوظبي، فضلاً عن الاستمتاع بالعروض المقررة في مرسى «أدنيك».

وقال أليكس نيكول، مدير معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018، إنه تتجلى أهمية معرض أبوظبي الدولي للقوارب في كونه فعالية فريدة من نوعها تستقطب نخبة من رواد القطاع البحري والسياحة البحرية.