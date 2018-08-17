مطار أبوظبي يحتفي بذكرى استقلال الهند وباكستان

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن احتفاء مطار أبوظبي الدولي بذكرى استقلال دولتي الهند وباكستان في 14 و15 أغسطس، وذلك تعبيراً عن العلاقات الوثيقة التي تربط شعب الإمارات بشعبي الدولتين.

وأوضحت مطارات أبوظبي أن الاحتفالات شملت تزيين مباني المسافرين، ومرافق استلام الأمتعة داخل المطار بألوان علمي الدولتين الجارتين وتقديم الحلويات والأعلام للمسافرين القادمين من هذين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند وباكستان تعتبران من أبرز الوجهات التي يقصدها المسافرون من مطار العاصمة، إذ بلغت نسبتهم مجموعة في 2017 نحو 23% من نسبة المسافرين السنوية.