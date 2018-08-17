«ليبرتي للسيارات» تطور مركز خدمة «إيه سي دلكو» بدبي

المصدر: دبي - البيان

قامت ليبرتي للسيارات، الوكيل المعتمد لشركة «إيه سي ديلكو»، بتطوير مركز خدمة «إيه سي دلكو» في منطقة الراشدية بدبي، مع تقديم خدمات ترخيص المركبات المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك التسجيل والفحص لجميع موديلات «جنرال موتورز».

وكانت «ليبرتي للسيارات» قد استحدثت المفهوم العالمي لمركز خدمة «إيه سي ديلكو» الذي انتشر الآن في جميع أنحاء العالم. وبعد ترقيته، سيكون المركز المتخصص بتوفير قطع الغيار والخدمات للسيارات الأميركية قادراً على التعامل مع جميع أنواع وعلامات السيارات».

وقال ريمون حنوش، مدير عام ليبرتي للسيارات: «إننا في ليبرتي للسيارات نولي اهتماماً عالياً إزاء سلامة المركبات، كما نحرص على تعزيز راحة العملاء، بما يتماشى مع فلسفتنا «التميز في ليبرتي». إن ترقية وتطوير مركز خدمة «إيه سي دلكو» في الراشدية يحقق هذه الأهداف، حيث سيتيح لعملائنا الوصول إلى خدمات متطورة يمكن الوثوق بها في موقع واحد، ما يوفر عليهم الوقت والجهد».

وقال محمد الفياض، مدير رعاية وخدمات بعد البيع في «جنرال موتورز الشرق الأوسط»: «نعرب عن سعادتنا للتطور الهائل في مركز خدمة «إيه سي ديلكو»، الذي أصبح مركزاً معتمداً من هيئة الطرق والمواصلات.