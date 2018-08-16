استدعاء سيارات لـ«غولف» ودراجات «ياماها»

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت وزارة الاقتصاد أمس حملة استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات الجولف والدراجات النارية لعلامة «ياماها» طراز 2018 لإصلاح عيوب بالتعاون مع شركة اليوسف موتورز الوكيل المعتمد لسيارات جولف ودراجات ياماها النارية في الإمارات.

وكشف تقرير فني للوزارة أمس عن أن التحقيق الذي أجراه قسم الدراجات النارية بشركة ياماها على الدراجات المتضررة، أكد أنه قد يحصل ارتخاء في برغي الربط المثبت لواقي جنزير ناقل الحركة ما يؤدي إلى تلفه في أسوأ الأحوال، مما يؤدي لسقوط بعض القطع الميكانيكية أثناء السير على الطريق العام ويسبب في عرقلة حركة السير.

وأوضح التقرير أن شركة ياماها قررت استبدال البرغى المعني بآخر معدل على نفقتها دون تحميل العميل أي نفقات إضافية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ قرار مشترك بين الوزارة وشركة اليوسف موتورز ببدء حملة استدعاء كل الدراجات المستوردة والمتضررة بسرعة لإجراء الإصلاح اللازم.