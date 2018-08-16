الإمارات وجهة الابتكار الأولى عربياً

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

عززت الإمارات ريادتها في المنطقة بوصفها المركز الرئيس للتكنولوجيا والابتكار وفقاً لتقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «أكثر وجهات الابتكار حيوية في العالم العربي».ففي 2017 اجتذبت بيئة الإمارات الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة اهتماماً عالمياً من خلال شراء موقع «سوق. كوم» وهو منصة تجارية محلية إلكترونية بواسطة «أمازون» بقيمة بين 650-700 مليون دولار.

ولم تعد هذه حالة معزولة، حيث كثفت الدولة بشكل كبير استثمارات الأسهم في شركات التكنولوجيا لترتفع من 100 مليون دولار في 2014 إلى 1.7 مليار دولار عام 2016. وأضاف التقرير أن العولمة والتكنولوجيا غيّرت صناعات بأكملها ومن المتوقع أن يتسارع هذا الاتجاه مع وتيرة التقدم التكنولوجي وهذا يدفع العديد من البلدان إلى إعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي،.