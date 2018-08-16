64 ملياراً استثمرتها البنوك في تمويل 3510 قطع أراض من أول 2018

المصدر: Ⅶدبي- مشرق علي حيدر

تجاوز سوق صفقات رهن الأراضي في دبي سقف الـ 64 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، متجاوزة 56 مليار درهم حققتها صفقات الرهن خلال 11 شهراً في العام الماضي 2017، و35 ملياراً خلا ل الفترة ذاتها من 2012 التي شهدت إقبالاً من جانب البنوك.

ويعكس حجم وعدد الصفقات المثبتة في سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي الشهية المفتوحة للبنوك والمصارف وشركات التمويل في الإقبال على السوق العقاري والمساهمة في زيادة نموه من جهة وتحقيق عائدات وأرباح مجزية للجهات الممولة.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في أراضي دبي فإن حصة الأسد في التمويل العقاري ذهبت كعادتها إلى الأراضي ذات الاستخدامات التجارية تلتها الأراضي المخصصة للمرافق العامة، ومن ثم الأراضي المخصصة للاستخدامات السكنية.

ولاحظت «البيان الاقتصادي» أن 13 منطقة في دبي سجلت صفقات رهن تتراوح ما بين مليار درهم و4 مليارات درهم، أبرزها منطقة المركاض التي شهدت حصول قطعتي أرض على تمويل بقيمة 4 مليارات درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيل أكثر من 3.3 مليارات درهم رهونات 22 قطعة أرض تجارية ومن ثم منطقة نخلة جميرا، التي سجلت 2.8 مليار درهم رهونات 51 قطعة أرض تجارية وجاءت بعدها منطقة وادي الصفا 4 بتسجيل 19 صفقة رهن بـ 2.7 مليار درهم.

مناطق

أما منطقة البرشاء الأولى فقد سجلت 36 صفقة رهن لأراض تجارية بـ 2.2 مليار درهم، في حين سجلت منطقة البرشاء جنوب الرابعة 58 صفقة رهن بـ 1.6 مليار درهم، ومثلها سجلته منطقة الوصل لـ 12 قطعة أرض.

وبحسب التحليل ذاته فقد سجلت منطقة الخليج التجاري 19 صفقة رهن بـ 1.5 مليار درهم، أما منطقة المركز التجاري الأولى فقد سجلت الرقم ذاته لـ 3 قطع أراض، تلتها منطقة جبل على الصناعية الأولى التي سجلت 1.2 مليار درهم صفقات رهن لـ 28 قطعة أرض، أما منطقة مرسى دبي فقد سجلت 1.1 مليار درهم صفقات رهن لـ 11 قطعة أرض.

وآخر المناطق التي تمكنت من تسجيل صفقات رهن لا تقل عن مليار درهم فهي سيح شعيب 1 واليلايس 2.

حصص

وبرز خلال تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد الأراضي التي حصل ملاكها على تسهيلات ائتمانية على اختلاف استخداماتها بلغ في الإجمالي 3510 قطع أراض، منها 2403 قطع أراض مخصصة للاستخدامات التجارية و802 قطعة أرض مخصصة للاستخدامات السكنية و83 قطعة أرض مخصصة للاستخدامات الصناعية، أما باقي الأرضي فتتنوع بين المرافق العامة والزراعية.