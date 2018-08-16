اقتصادية الشارقة تصدر أكثر من 1200 رخصة «اعتماد»

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أكّد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أهمية برنامج رخصة «اعتماد» في تنظيم ممارسة العمل التجاري من خلال المنزل في إمارة الشارقة، وتفعيل مساهمة المواطنين والمواطنات في أنشطة القطاع الاقتصادي، ودعم ومساندة أفكارهم ومبادراتهم للاستثمار في المشروعات الخاصة.

وبيّن في حديث خاص للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن عدد رخص «اعتماد» التي أصدرتها الدائرة منذ إطلاق البرنامج تخطى 1200 رخصة، وإجمالي عدد رخص اعتماد الصادرة والمجددة خلال العام 2017 بلغ 384 رخصة، بينما وصل عدد الرخص الصادرة والمجددة منذ بداية العام الجاري 2018 وحتى نهاية يوليو إلى 246 رخصة.

ووفقاً للسويدي تنوعت طبيعة الأعمال التي يمارسها أصحاب الرخص في عدة مجالات، هي الخياطة والتطريز وخدمات المناسبات، وخدمات تعليمية والخدمات الإلكترونية والخدمات المعرفية والأعمال التجارية والعطور ومستحضرات التجميل والأنشطة الغذائية.

وقال السويدي إن برنامج اعتماد يسهم في فتح مجالات وأدوار جديدة لمواطني الإمارة وحثهم على الإبداع وتنمية المهارات، وضمان الحقوق الفكرية والاقتصادية لأصحاب المشروعات وتقديم الدعم للارتقاء بالمستوى التجاري والترويجي للنشاط.

مزايا وخدمات

بيّن السويدي أن من المزايا والخدمات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة للحاصلين على رخصة اعتماد أنها تشمل إقامة معارض سنوية خاصة لأصحاب رخص اعتماد، وتوفير دورات تثقيفية وخدمات التدريب، وحضانة المشروعات وتطويرها ومتابعتها، والترويج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات الأعضاء للحصول على فرصة الامتياز التجاري.

بوابة إلكترونية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة البوابة الإلكترونية الخاصة برخصة «اعتماد» بحلتها الجديدة التي تتميز بتصاميم عصرية مبتكرة، حيث تم التركيز على سهولة الاستخدام وإضفاء المزيد من السلاسة والبساطة والاختصار على الخطوات التي يحتاجها زائر الموقع للوصول إلى المعلومات التي يبحث عنها.

المشروعات الصغيرة

قال سلطان بن هدة السويدي إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة الحيوي بعد أن أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية في أغلب دول العالم في ظل متغيرات كبيرة، حيث أسهم التقدم التكنولوجي السريع في تحديات جديدة لهذه المشروعات، وهو ما يستدعي الحاجة لابتكار آليات دعم ومساندة جديدة تساعدها على الصمود. وقال إن برنامج رخصة اعتماد يأتي في هذا الإطار لدعم وتنمية هذه المشاريع الصغيرة.