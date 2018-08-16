«إمباور» تعزز النمو المهني لموظفيها للارتقاء بصناعة تبريد المناطق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، حرصها على تعزيز دور الشباب في صناعة تبريد المناطق ومد جسور التواصل المعرفي والعلمي بينهم وبين العالم.

حيث تولي الشركة اهتماماً خاصاً برفع مستوى الموظفين العلمي والتقني للوصول بخدمة تبريد المناطق إلى أرقى مستوياتها، وذلك عبر تدريب وتطوير الكفاءات المهنية وخاصة الكوادر الوطنية من خلال أجندة سنوية من البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة لموظفيها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء المهني والقدرة على الإنتاجية ودعم مسيرة التنمية في الدولة.

فعاليات

فقد نظمت «إمباور» منذ بداية العام إلى أغسطس الجاري 36 دورة تدريبية لموظفيها، بمشاركة ما يزيد على 400 موظف. كما يشارك موظفو الشركة بالعديد من الفعاليات الدولية أهمها مؤتمرات «الجمعية الدولية لتبريد المناطق»، آخرها في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لاكتساب الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات الخاصة بصناعة تبريد المناطق وتبادل المعرفة حول هذا القطاع مع نظرائهم في الدول الأخرى.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «نحرص في «إمباور» على تحقيق التقدم بالكوادر الوطنية الموجودة لدينا، فهم المحرك الأساسي لعجلة تطوير صناعة تبريد المناطق ونحضهم دائماً على مواصلة اكتساب المزيد من المعرفة والمهارات وذلك عبر إطلاقنا لبرامج ودورات تدريبية للارتقاء بمستوى أدائهم وتسليحهم بالمهارات اللازمة وفق أعلى المعايير الدولية، إذ تؤمن الشركة بأن الكوادر البشرية هي رأس المال الحقيقي، وأن الاستثمار في العقول هو استثمار في المستقبل».

وأضاف بن شعفار: «في إطار جهود الحكومة لتنفيذ توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحشد الطاقات وتكثيف العمل لتحقيق 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، تحرص «إمباور» على استقطاب الكوادر الوطنية الشابة وتوظيفها بالشركة كجزء من سعينا الدؤوب لدعم التوطين في مختلف المواقع الوظيفية».

انجازات

وأشار أحمد بن شعفار إلى وجود شح في المعلومات المتوفرة لهذه الصناعة، وتسعى إمباور إلى سد هذه الفجوة المعرفية عن طريق نشر ثقافة تبريد المناطق في المحافل الوطنية والدولية لتسليط الضوء على إنجازات إمارة دبي في هذا المجال واستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تطبيق نظام تبريد المناطق.

ونظمت «إمباور» منذ بداية العام دورات عدة تضمنت دورة عن السلامة الأساسية ضد الحرائق، ودورة قانونية للإداريين في مجال التحقيقات، وورشة عمل التبريد المستدام، والتفاوض الفعّال، والتميز في الموثوقية الهندسية، بالإضافة إلى ورشة التعامل مع ضغوطات العمل والمؤتمر السنوي السابع للابتكار والمستقبل، وتدريبات المدققين الداخليين والتدريب على صيانة أجهزة التدريب وغيرها من ورش العمل والبرامج.

خدمات

والجدير بالذكر، أن القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» تصل إلى أكثر من 1.34 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.