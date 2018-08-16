«نخيل» تربح 2.51 مليار درهم وتستعد لافتتاح مشاريع ضخمة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت «نخيل» أمس، تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 2.51 مليار درهم في النصف الأول 2018.

وقال علي راشد لوتاه رئيس الشركة: إن النتائج المالية ثمرة سياسات مالية ملتزمة تستهدف تحقيق عائدات مستدامة وأرباح مجزية تضمن لنخيل مواصلة أداء مهامها ومسؤولياتها في المساهمة بالنمو الاقتصادي لإمارة دبي.

ويدعم نتائج الشركة إيرادات سنوية بقيمة 2.6 مليار درهم من قطاعات تجزئة وضيافة وتأجير سكني وإدارة أصول (تعادل 3 أضعاف ما كانت عليه في 2010 كما تمثل حالياً 38% من إجمالي الإيرادات).

وتتطلع الشركة إلى نمو في الإيرادات مع بدء العد العكسي للإعلان عن إنجاز مشاريع خاصة بالتجزئة والضيافة مثل «ذي بوينت» المقرر افتتاحه العام الجاري و«السوق الليلي» و«سوق ورسان» و«ذا بالم تاور» و«نخيل مول» والتي من المقرر أن تفتتح 2019.

وتوافقت أرباح الشركة النصفية مع نظيرتها خلال الفترة ذاتها من 2017 والتي بلغت 2.61 مليار درهم كما سلّمت 451 وحدة عقارية للملّاك وواصلت محفظة أعمالها المتنوعة بين السكني والتجاري والتسوق والترفيه والضيافة وإدارة الأصول تسجيل نمو مستدام.

ووقعت «نخيل» عقود بناء زادت قيمتها على 6 مليارات درهم بين يناير ويونيو 2018 أبرزها 4.2 مليارات درهم لـ«ديرة مول» وعقداً ثانياً بـ 600 مليون درهم لـ«ند الشبا مول»، وعقداً ثالثاً بقيمة 447 مليون درهم لإنشاء جسر بين «جزر ديرة» والبر الرئيسي بدبي ورابعاً بـ 385 مليون درهم لمنتجع «ريو» المكون من 800 غرفة في «جزر ديرة».

وأعلنت عن شراكة مخططة لها مع «فيينا هاوس للفنادق» لإنشاء منتجع جديد في «جزر ديرة» بالإضافة إلى أول مشروع لها خارج دبي وهو عبارة عن مركز تسوق مجتمعي بقيمة 75 مليون درهم بالشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» كما وقعت في النصف الأول 2018 عقداً لمشروع مشترك مع «نادي النصر الثقافي الرياضي» لإنشاء مول بقيمة 300 مليون درهم.