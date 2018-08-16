3 % نمو أعداد الغرف الفندقية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تواصل زخم الاستثمار السياحي والفندقي في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي، ليواكب الطفرة في حركة السياحة والوافدة والتدفقات السياحية من الأسواق الجديدة أو التقليدية على حد سواء.

وأكد التقرير ربع السنوي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدرته «كوليرز إنترناشيونال» عن الربع الثاني 2018 أنه تمت إضافة نحو 2450 غرفة فندقية في أنحاء دولة الإمارات خلال النصف الأول بنمو 3 % وأنها تتركز في أبوظبي ودبي.

وأوضح أن الافتتاحات الجديدة تضمنت افتتاح فندق «زعبيل هاوس جميرا» 200 غرفة وفندق الملكة إليزابيث 2 في دبي 224 غرفة وفندق «جراند حياة أبوظبي» 428 غرفة.

وأوضح التقرير أن أبوظبي شهدت نمواً في عدد الزوار من أسواق المصدر الرئيسية، خلال مايو الماضي .

وتوقّع التقرير حدوث نمو إضافي في متوسط السعر اليومي في أسواق الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.