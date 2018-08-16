«دناتا» تقدم خدمات للركاب في مطار «نيويورك جيه إف كيه»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بدأت دناتا، التي تعد واحدة من أكبر شركات خدمات السفر الجوي في العالم، تقديم خدمات للركاب في مطار جيه إف كيه نيويورك. ويأتي إطلاق هذه الخدمات تطوراً طبيعياً لعمليات دناتا، التي تقدم حالياً خدمات مناولة أرضية لأكثر من 50 ناقلة جوية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأصبحت الناقلة الوطنية البنمية «كوبا إيرلاينز»، أول زبون لدناتا في مطار جيه إف كيه نيويورك، حيث تسير الناقلة الوطنية البنمية 4 رحلات يومياً بين نيويورك وبنما سيتي بطائرات البوينج 737، وبطاقة إجمالية 364 ألف راكب سنوياً.

وكانت دناتا قد كسبت أكثر من 40 عقداً في الولايات المتحدة الأميركية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويؤكد اختيار «كوبا إيرلاينز» لخدمات دناتا الطلب الكبير على هذه الخدمات المتفوقة، حيث تواصل دناتا كسب عقود جديدة بفضل تلبيتها متطلبات العملاء والتزامها بالمحافظة على خدمة الرحلات في الأوقات المحددة.

وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا في الولايات المتحدة الأميركية: «يعد بدء تقديمنا خدمات مناولة الركاب في مطار جيه إف كيه نيويورك تطوراً مهماً لعملياتنا في الولايات المتحدة. كما يشكل توسيع قائمة الناقلات التي نقدم لها خدمات الركاب جانباً مهماً من استراتيجيتنا الشاملة لتقديم مجموعة كاملة من خدمات المناولة الأرضية عالية الجودة في جميع جميع المطارات الـ27 التي نخدمها حالياً في البلاد. ونحن نواصل من خلال فريقنا المتفاني وحرصنا على التميز في الخدمة، الوفاء بالوعود التي قطعناها لعملائنا».

ومع انضمام «كوبا إيرلاينز»، أصبحت دناتا الآن تقدم خدمات المناولة الأرضية لأكثر من 270 ناقلة جوية في 75 مطاراً ضمن 13 دولة.

تأسست دناتا في عام 1959، وواصلت على مدى السنوات السبع الماضية توسيع عملياتها العالمية من خلال سلسلة من الشراكات وعمليات الاستحواذ. وتقدم دناتا الآن خدمات مناولة أرضية وشحن وتموين لأكثر من 300 ناقلة جوية في 130 مطاراً ضمن 84 دولة عبر قارات العالم الست. وتخدم دناتا يومياً أكثر من 1800 رحلة و240 ألف راكب، كما تقوم بمناولة 8400 طن من الشحنات، وترتيب أكثر من 21 ألف حجز فندقي، وتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.