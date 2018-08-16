«واحات كربلاء» ينضم إلى معرض المتاجر الذكية في دبي

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أعلن «معرض المتاجر الذكية» الذي سيقام في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض» خلال الفترة ما بين 4-6 سبتمبر المقبل، عن مشاركة مشروع «واحات كربلاء»، وجهة التسوق المرتقب افتتاحها في العراق، في المعرض كشريك لتأجير المساحات التجارية؛ حيث سيستعرض المشروع خلاله مساحته الإجمالية التي تتجاوز 222,873 متراً مربعاً، ومساحات التجزئة المخصصة للإيجار التي تتجاوز 71,625 متراً مربعاً، متيحاً لأهم العلامات التجارية الاستثمار في الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد العراقي، خاصة مع مروره بمرحلة تعافٍ في الفترة الحالية.

وقال جايارامان ناير، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتشوال إنفو سيستمز للمؤتمرات والمعارض»، الجهة المنظمة للفعالية: يُشكل «واحات كربلاء» مشروعاً واعداً من شأنه أن يحقق قفزة هائلة على صعيد إعادة تنشيط الاقتصاد العراقي، حيث يستعد لفرض نفسه كمَعْلم جديد يستقطب العملاء من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، ما يجعل منه وجهة مثالية لافتتاح منافذ البيع بالتجزئة بالنسبة لأهم العلامات التجارية.

وقال هيثم الميالي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة واحات كربلاء للاستثمار» عن أهمية المشاركة في المعرض: لقد عمدنا إلى إنشاء مشروع «واحات كربلاء» وفق رؤية تهدف إلى منح العراق مكانةً بارزةً على خارطة التسوق في المنطقة، حيث سيضم هذا المجمع الضخم مجموعة مذهلة من مساحات البيع بالتجزئة العصرية ذات التصاميم المدهشة والزاخرة بالمزايا الفريدة التي تتيح لعلامات البيع بالتجزئة عرض منتجاتها بأسلوب متميز وتقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها لعملائها.

ويتميز مشروع «واحات كربلاء» بموقعه في واحدة من أهم المدن الاستراتيجية في وسط العراق، وهي مدينة كربلاء التي يأخذ اسمه منها وتبعد 90 كم عن العاصمة العراقية بغداد. ويُتوقع لهذا المشروع الضخم، والذي تبلغ تكلفته 65 مليون دولار ، أن يصبح وجهة التسوق الرئيسية في المدينة.