غرفة دبي تستعرض المزايا التنافسية للإمارة في الهند

المصدر: Ⅶدبي- البيان

استعرضت غرفة تجارة وصناعة دبي المزايا التنافسية، التي توفرها إمارة دبي للشركات الهندية العاملة في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة والراغبة بدخول أسواق المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض المجوهرات الهندي الدولي، الذي أقيم مؤخراً في مدينة مومباي الهندية.

ونظمت الغرفة على هامش المعرض ندوة خاصة حضرها أكثر من 120 مشاركاً ومهتماً بسوق دبي حول متطلبات تأسيس الأعمال في دبي، وخصوصاً في ما يتعلق بتجارة المجوهرات والأحجار الكريمة، حيث استعرض عمر خان مدير المكاتب الخارجية في الغرفة المشهد الاقتصادي في الإمارة والفرص المتاحة وآفاق النمو والتطور.

ودعا خان الحضور إلى الاستفادة من دبي كونها بوابة لأسواق المنطقة والقارة الأفريقية، معتبراً أن الإمارة تتيح مزايا تنافسية للشركات العاملة فيها وتفتح أمامها آفاقاً لفرص متجددة في أسواق جديدة، لافتاً إلى أن المزايا التنافسية التي توفرها دبي للشركات الهندية تشمل الموقع الاستراتيجي الهام، الذي يربط بين طرق التجارة العالمية وشبكة الدعم اللوجستية المتطورة، التي تتيحها الإمارة للشركات العاملة فيها إضافة إلى وجود بنية تحتية حديثة وفرص استثمارية كبيرة.

وشارك في الندوة أحمد الفلاحي الملحق التجاري لسفارة الدولة في الهند، الذي ألقى كلمة عبر فيها عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية مع الهند في حين تحدث ممثل عن مركز دبي للسلع المتعددة عن المزايا التي يوفرها المركز للشركات العاملة فيه.