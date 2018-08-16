«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 25 طناً لقاحات طبية إلى البرازيل

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

نقلت الإمارات للشحن الجوي على إحدى طائراتها البوينج 777 أكثر من 25 طناً من اللقاحات الطبية من مدينة ميلانو في إيطاليا إلى مدينة «بيلو هوريزينتي» البرازيلية. وتعد هذه أكبر شحنة لقاحات تنقل على رحلة واحدة، كما تعد المرة الأولى التي يستقبل مطار «بيلو هوريزينتي» شحنة لقاحات بهذا الحجم.

ونظراً لحساسية اللقاحات العالية تجاه تقلبات درجات الحرارة، فقد تعين نقل الشحنة، التي تعادل نحو 1.8 مليون جرعة، في حاويات خاصة للمحافظة على حرارتها عند 5 درجات مئوية. وتم تحميل الشحنة في 36 حاوية عازلة للحرارة «إنفايروتينر Envirotainer» على طائرة شحن التابعة لـ«الإمارات للشحن الجوي» في مطار ميلانو، أحد المطارات المعتمدة ضمن برنامج مسار الأدوية الخاص بالناقلة، الذي يهدف إلى توفير حماية إضافية متكاملة للمنتجات الدوائية خلال نقلها جواً.

ولدى وصول الطائرة إلى مطار «بيلو هوريزينتي»، تم تفريغ الشحنة من الحاويات ونقلها إلى مستودع مبرد داخل المطار.

وقال هيران بيريرا، نائب رئيس أول طيران الإمارات للشحن: «الإمارات للشحن الجوي رائدة عالمياً في نقل المنتجات الدوائية الحساسة للحرارة، وشهرتنا في نقل الأدوية تدعمها ببنية أساسية متكاملة، بما في ذلك طائراتنا الحديثة، والتزامنا بمعايير الاتحاد الأوروبي، والأهم أيضاً موظفونا المدربون جيداً. من جانبه، قال بيتر روب، مدير الشحن في مطار بيلو هوريزنتي: «شملت مناقشاتنا حول ترتيبات استقبال شحنة اللقاحات زيارة خبراء متخصصين قاموا بتفحص مستودعاتنا الخاصة الحديثة عالية التجهيز، حيث سبق أن استثمرنا في تطوير مبنى الشحن وتجهيز مستودعين مبردين إضافيين، وذلك لمضاعفة طاقة التخزين المبرد ثلاث مرات إلى 33350 متراً مكعباً».

وتنقل الإمارات للشحن الجوي ما معدله 80 ألف شحنة دوائية سنوياً، تتراوح أحجامها بين عينات لفحوص إكلينيكية وصولاً إلى رحلات خاصة بكاملها لنقل منتجات دوائية عبر شبكة خطوطها التي تغطي أكثر من 160 وجهة عالمية.