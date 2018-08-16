10 % نمو مبيعات نوت «9» في الإمارات مقارنة مع «8»

المصدر: Ⅶدبي ــ وائل اللبابيدي

سجّلت مبيعات هواتف «نوت 9» في الإمارات نمواً بنسبة 10% بالمقارنة مع مبيعات «نوت 8»، وذلك خلال الخمسة أيام الأولى من إتاحة الجهاز للطلب المسبق في العاشر من أغسطس الجاري، فيما سجّلت نسخة الهاتف الأغلى ذات الذاكرة سعة 512 غيغابايت 51% من إجمالي الطلبات على «نوت 9»، وذلك وفقاً لطارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحافيين على هامش كشف سامسونغ الستار عن «نوت 9» في الإمارات الذي يحتوي على أحدث ابتكارات وإبداعات الشركة في تكنولوجيا الهاتف الذكي، منها القدرة على ترجمة 53 لغة عالمية مختلفة.

وتم تصميم هاتف سامسونغ بمواصفات فائقة وقوة أداء لا مثيل لها مع قلم S Pen الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة على الإطلاق، فضلاً عن تزويده بأذكى كاميرا من سامسونغ حتى الآن.

ولفت طارق صباغ إلى أن سوق الهواتف في الإمارات عاد إلى الاستقرار بعد التراجع الطفيف في بداية العام الجاري، وذلك بسبب الارتباط الوثيق للعملاء في الإمارات بعلامة سامسونغ وسعيهم لامتلاك التقنيات العالية التي تحويها هواتف الشركة، مؤكداً أن مبيعات الشركة من الهواتف والأجهزة الذكية في الإمارات والمنطقة شهدت نمواً بنسبة أكثر من 10% بنهاية النصف الأول من العام، بالرغم من تراجع مبيعات الهواتف الذكية في المنطقة خلال الربع الأول من العام وفقاً لتقرير شركة «آي دي سي» الأخير، وذلك بسبب نمو مبيعات هاتف S9 وS9+، مؤكداً أن حصة سامسونغ في سوق الأجهزة الذكية في الإمارات وصلت إلى 39% في حين نمت حصتها في فئة الهواتف الأغلى من 600 دولار بنسبة 12% بنهاية النصف الأول من العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأن عدد «أعضاء سامسونغ» في المنطقة يبلغ 3.5 ملايين شخص يتفاعل 18 ألفاً على التطبيق الذكي بشكل يومي.

وأشار إلى أن سامسونغ فسحت المجال للعملاء استبدال هواتفهم بهاتف «نوت 9» مع إمكانية التقسيط المباشر بدون فوائد لمدة 12 شهراً، مشيراً إلى أن الهاتف هو الجهاز الوحيد الذي يحتوي على جميع الميزات المطلوبة للعمل بجد واللعب بجد.

فقد تم تصميم هذا الهاتف للحصول على مستوى لا مثيل له من الأداء والقوة والذكاء، وهو ما يحتاجه المستخدمون في وقتنا الحالي.

مزايا

ومن ضمن المزايا الذي يحتويها «نوت 9»، بطارية سعة 4.000 مللي أمبير تستمر طوال اليوم، وسعة كلية أكبر للتخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ما يوفر للمستخدم مساحة كافية وراحة بال لا مثيل لها عند الرغبة بتخزين الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات المفضلة، علاوة على سرعة فائقة في الأداء يوفرها معالج 10 نانومتر متطور يدعم أعلى السرعات الشبكية المتوفرة في السوق (تصل إلى 1.2 غيغابت في الثانية)، وذلك لتمكين المستخدمين من القيام بالبث وتنزيل وتحميل الفيديوهات دون أي بطء.

كما يحتوي «نوت 9» على نظام التبريد المائي الذي طورته سامسونغ والرائد على مستوى القطاع، فضلاً عن خوارزمية ضبط الأداء المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير أداء قوي وثابت.

كما تقدم كاميرا الهاتف خصائص ذكية لتحديد عناصر الصورة، مثل المنظر والجسم المراد تصويره، وتصنيفها تلقائياً إلى واحدة من 20 فئة وتحسينها بشكل فوري، استناداً إلى فئتها لتكون النتيجة هي صورة مذهلة نابضة بالحياة مع ألوان جريئة ودقة وضوح ديناميكية.

تطور قلم S Pen

يعتبر قلم S Pen الميزة الأشهر في سلسلة هواتف «نوت» ومن خلاله تمكّن المستخدمون من ترك بصمتهم، وتمكّنت سامسونغ من توسيع مفهوم ما يمكن للهاتف الذكي فعله وإنجازه. وتحول S Pen من مجرد وسيلة للكتابة والرسم إلى أداة تتيح للمستخدمين المزيد من القوة والتحكم بين أيديهم.

فوائد وعروض

كما يأتي هاتف «نوت 9» مع حزمة عروض تشمل تذكرة واحدة سنوية مجانية إلى «ليجو لاند»، وخصم بنسبة 20% على المطاعم ومراكز السبا المشاركة من سلسلة ماريوت عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى اشتراك لمدة 3 أشهر في قنوات WAVO من OSN، وتوفير ما يصل إلى 30٪ على الرحلات الجوية والفنادق والأنشطة في الإمارات مع «كلير تريب»، وغيرها الكثير.