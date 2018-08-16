افتتاح معرض مركز البداير لدعم مشاريع الشباب بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة معرض مركز البداير الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع مركز البداير، الذي يستمر حتى 18 أغسطس بمشاركة 24عارضاً. ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال. واستقبل المعرض، الذي أقيم في مركز البداير، الزوار والزائرات من خلال الأجنحة المشاركة من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن دعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال الوطنية والقطاع المنزلي، يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة التي ترتكز على التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة في عرض وتسويق المنتجات والخدمات يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

واشارت أمل جاسم حبش، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة ، إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، وتنشيط المعاملات التجارية في المنطقة الوسطى، وتشجيع رواد الأعمال الشباب على خوض غمار المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.