«ماركة» تتحّول إلى الربحية

المصدر: دبي - البيان

حققت «ماركة» 2.8 مليون درهم أرباحاً إجمالية عن الربع الثاني (قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء)، مقارنة بخسائر تشغيلية سجلت في الفترة ذاتها من العام 2017 بلغت 48.6 مليون درهم، ليكون ذلك الربع الثاني على التوالي الذي تحقق فيه الشركة أرباحاً تشغيلية.

وقال خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة ماركة: «تعكس النتائج الإيجابية لهذا الربع وللعام 2018 حتى الآن، مدى التقدم الذي تحققه الشركة في برنامج إعادة الهيكلة، في ضوء التحديات في العامين الماضيين. لقد نجحت جهود فريق الإدارة في ترسيخ مكانة الشركة بشكل أقوى قبل عملية إعادة هيكلة رأس المال التي تم اقتراحها في وقت لاحق من هذا العام، وستسهم في تعزيز ثقة المساهمين إزاء مستقبل الشركة. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أودّ التقدم بالشكر إلى جميع مساهمينا وشركائنا وموظفينا وعملائنا على دعمهم المستمر، في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق المزيد من التحسّن».