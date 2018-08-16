«سيتي سنتر معيصم» و«الشندغة» و«البرشاء» تقدّم جوائز للمتسوقين بالعيد

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «ماجد الفطيم» عن تقديم جوائز مذهلة للمتسوقين في مراكز التسوق المجتمعية التابعة لها بدبي في الفترة من 10 أغسطس وحتى اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك.

ويتأهل كل من يتسوق بقيمة 200 درهم في كل من «سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء» لفرصة أن يكون واحداً من خمسين فائزاً محظوظاً سيقومون بتدوير دولاب الحظ للفوز بجوائز فورية وهدايا بقيمة تصل إلى 500.000 درهم. وستكون هناك ثلاثة سحوبات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أولها في «سيتي سنتر معيصم» في اليوم الأول من العيد السعيد.

ولتمكين المتسوقين من قضاء المزيد من الأوقات الممتعة مع أسرهم وأصدقائهم خلال عطلة العيد، أعلنت «ماجد الفطيم» عن تمديد ساعات العمل في مراكز التسوق الثلاثة في الفترة من 19 إلى 31 أغسطس.