100 % التزام شركات دبي وأبوظبي بالإفصاح

المصدر: دبي - البيان

أعلن كل من سوقي دبي وأبوظبي الماليين تحقيق العلامة الكاملة في التزام الشركات المدرجة بالإفصاحات عن البيانات والنتائج المالية خلال الربع الثاني.وأعلن سوق دبي المالي أن الشركات المدرجة المحلية العامة سجلت التزام 100% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من 2018 في حدود المهلة الزمنية القانونية وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة والخاصة المحلية والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في السوق والتي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية 65 شركة.وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة والخاصة المحلية والأجنبية المدرجة بلغت 100% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني.