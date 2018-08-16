فندق كانال سنترال الخليج التجاري في دبي وجهة مثالية لرجال الأعمال

المصدر: Ⅶدبي- البيان

اكتشف أفضل ما يقدمه عالم سفر الأعمال عند إقامتك في فندق كانال سنترال الخليج التجاري. يتمتع الفندق الفاخر بموقع استراتيجي على بعد دقائق قليلة من دبي مول وبرج خليفة، إضافة إلى مراكز الأعمال الرئيسة والمراكز التجارية للإمارة مثل مركز دبي المالي العالمي، حي دبي للتصميم، ومركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويمكن الاستمتاع بالراحة والاسترخاء في واحدة من غرف الفندق وأجنحته الفسيحة البالغ عددها 278 بإطلالات خلابة على قناة دبي المائية أو برج خليفة وجرب الراحة والخدمات المميزة، بما في ذلك خدمة الربط المجاني بالإنترنت «واي فاي». وتعزيزاً لخبرات النزلاء وتجاربهم يقدم الفندق مجموعة منتقاة من المطاعم وقاعات للاجتماعات بأوقات مرنة وصالة رياضية مزودة بأحدث المعدات الرياضية ومنتجع صحي «سبا» وإضافة إلى حوض سباحة بتصميم مبهر.

وقال شادي داود، مدير عام فندق كانال سنترال الخليج التجاري: «لقد تم تصميم مرافقنا وخدماتنا بشكل مدروس لإضفاء طابع المرح والإنتاجية على سفر الأعمال، فسواء أكان المسافرون ينشدون العمل أو الاسترخاء، نحرص على أن يشعر ضيوفنا وكأنهم في منازلهم. كما أننا ملتزمون بتقديم خبرات سفر لا تنسى من خلال عرض خدمات ذات طابع شخصي وفريدة من نوعها، لجعل السفر بغرض العمل أمراً يسيراً، ولهذا سعينا إلى أن يكون كل جانب من جوانب الفندق متناغماً مع احتياجات مسافري الأعمال ومتطلباتهم».