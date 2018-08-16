703 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 703 ملايين درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 104 مبايعات بقيمة 343 مليون درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 233 مليون درهم و76 مبايعة للشقق والفلل قيمة 110 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة المركاض أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 360 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 222 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 138 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 155 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 29 مليون درهم.