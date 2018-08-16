حملة تخفيضات صيف الشارقة الكبرى تنطلق الأحد احتفاءً بعيد الأضحى

المصدر: الشارقة ــ البيان

تنطلق يوم الأحد المقبل حملة «تخفيضات الصيف الكبرى»، التي تنظّمها غرفة الشارقة للعام الثاني على التوالي ضمن «عروض صيف الشارقة»، وتستمر فعالياتها لمدة 3 أيام خلال الفترة 19-21 أغسطس الجاري.

وتشهد حملة تخفيضات الصيف الكبرى، التي تشارك فيها جميع مراكز التسوق وأعداد كبيرة من محال التجزئة المنتشرة على مستوى الإمارة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، حسومات قياسية تصل نسبتها إلى 80% على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.

وتتميز حملة الصيف هذا العام بتوقيتها الذي يأتي عشية عيد الأضحى المبارك، وبفرص وفيرة لربح مئات الجوائز القيّمة التي قدّمتها مراكز التسوق لزوارها، وتتضمن عدداً من السيارات الفاخرة ورحلات سياحية ومنحاً مدرسية وأجهزة كمبيوتر محمولة وغيرها الكثير.

وقال إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة الشارقة: إن حملة تخفيضات الصيف تُعتبر من أهم المبادرات الترويجية التي تنظمها غرفة الشارقة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق العاملة تحت مظلة الغرفة، وذلك ضمن عروض صيف الشارقة التي تقام للعام الثاني على التوالي تحت مظلة «مهرجان صيف الشارقة» الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

من جانبها، قالت هناء السويدي رئيس قسم المهرجان والعروض في غرفة الشارقة: إن مراكز التسوق ومتاجر التجزئة أكملت استعداداتها لإطلاق أقوى عروضها الترويجية خلال عروض صيف الشارقة 2018 التي تتواصل فعالياتها بنجاح وسط رضا التجار والزوار والمتسوقين، وهو ما تتطلع الغرفة إلى تعزيزه من خلال حملة التخفيضات الكبرى.