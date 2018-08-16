مشاركة إماراتية في المؤتمر العالمي للنقل الطرقي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تقرر فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للنقل الطرقي، الذي يستضيف عدداً من المؤسسات الإماراتية والعربية والعالمية بين السادس والثامن من شهر نوفمبر القادم. ويشكل هذا الحدث البارز الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الطرقي خلال الفترة ما بين 6 و8 من نوفمبر، منصة تجمع بين أبرز صناع القرار من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة أفضل الحلول المستقبلية لهذا القطاع. وبإمكان الجهات المهتمة بقطاع النقل الطرقي المشاركة في الحلقات النقاشية وغيرها من فعاليات المؤتمر التي ستقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط، سلطنة عُمان.

تنظيم

وتأتي هذه النسخة، بتنظيم مشترك من جانب الاتحاد الدولي للنقل الطرقي ومجموعة آسياد وبرعاية وزارة النقل والاتصالات في عُمان، حيث من المتوقع أن تضم قائمة المشاركين فيها أكثر من ستين ممثلاً حكومياً ورئيساً تنفيذياً وخبراء في مجال النقل واللوجستيات، وحوالي ألف مشارك من مئة دولة حول العالم. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي وأفضل الحلول الممكنة لها. وسيتمكن المشاركون من حضور جميع حلقات وأنشطة المؤتمر بما في ذلك المعرض المصاحب له، وممر الابتكار ومسابقة الشركات الناشئة، فضلاً عن المشاركة في حفل الاستقبال وحفل العشاء الذي سيقام على هامش المؤتمر.

وتعقيباً على هذا الحدث، قال المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آسياد وعضو في اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للنقل الطرقي: «يشهد قطاع النقل الطرقي تطورات وتغيرات متسارعة في ظل أنماط الأعمال الجديدة والأتمتة، وتقنيات الوقود، ونظم الأسواق الجديدة.

ابتكار

وتضم قائمة المتحدثين في هذه الفعالية نخبة من أبرز المختصين العالميين، بما في ذلك نوربت كوينهوفن، رئيس شؤون الجمارك والحدود في شركة IBM، والدكتورة ماريكا هويديمايكر، مديرة مشروعات أولى في المنظمة الهولندية للأبحاث العلمية التطبيقية، وخوسيه مانويل دوراو باروس، الرئيس غير التنفيذي في جولدمان ساش والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، وأحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات.

وقال أمين عام الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، أمبرتو دي بريتو: «في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده قطاع النقل الطرقي، نسعى لجعل هذا المؤتمر منصة لالتقاء قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم وتبادل الأفكار ومناقشة أبرز الحلول ووضع ملامح مستقبل هذا القطاع».