برايان تومسون رئيساً تنفيذياً لمطارات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن تعيين برايان تومسون في منصب الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي.

وأشارت الشركة إلى أن برايان يتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً في مختلف مجالات العمليات التشغيلية وإدارة المطارات، بما في ذلك، خدمات الملاحة الجوية، وعمليات مباني المطار، والاستراتيجية والتخطيط، وتطوير البنى التحتية، كذلك التطوير المؤسسي. وجاء انضمامه إلى مطارات أبوظبي بعد أن شغل منصب نائب الرئيس الأول لشؤون التطوير في مؤسسة مطارات دبي، حيث أشرف على قيادة تطوير مطار دبي الدولي وتطوير مركز دبي التجاري العالمي. إضافة إلى ذلك، شارك في برامج استراتيجيات دبي 2020 و2050.

تمتد خبرة برايان عبر أستراليا وآسيا في مناصب تنفيذية رئيسة مختلفة في شركة مطارات المحيط الهادي بأستراليا، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمطار لونسيستون في أستراليا، ومدير عام التطوير والتخطيط والاستراتيجيات، ومدير عام تخطيط البنى التحتية والأصول في مطار ملبورن في أستراليا. كما عمل برايان في مطار مومباي الدولي بالهند بمنصب مدير العمليات التشغيلية بالمطار، ومنصب نائب رئيس إدارة مباني المسافرين. وقبل ذلك شغل بريان منصب مساعد مدير عام عمليات المطار في مطار جوهانسبرج الدولي بجنوب أفريقيا.

وقال أبوبكر صديق الخوري، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: «جاء انضمام برايان تومسون إلى مطارات أبوظبي ليعزز جهودنا الرامية إلى أن نصبح مجموعة المطارات الرائدة على مستوى العالم، وأثق أن خبرته الواسعة ومهاراته القيادية المتميزة ستدعم مسيرة مطارات أبوظبي خلال افتتاح أحد أكبر مشاريع البنى التحتية في المنطقة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كونها وجهة رائدة للسياحة والترفيه». ومن جانبه قال برايان تومسون، المدير التنفيذي لمطارات أبوظبي: «جاء انضمامي إلى مطارات أبوظبي في وقت مثالي، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة لافتتاح مشروع مجمع المطار الجديد، المشروع الرائد على مستوى المنطقة، الذي سيسلط الضوء على كل ما توفره مطارات أبوظبي من خدمات فريدة تعكس أصالة الضيافة العربية.