تجار التجزئة يعززون تجارب التسوق في الإمارات بتقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

يعتزم ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين في قطاع التجزئة بدولة الإمارات البدء في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) خلال العامين المقبلين؛ حيث تلعب التكنولوجيا المتطورة دوراً كبيراً في تعزيز تجارب المستهلك في متاجر التجزئة؛ جاء ذلك وفقاً لتقرير كي بي إم جي العالمي بعنوان «أول ما يتبادر إلى ذهن المستهلكين والتنفيذيين No Normal is the New Normal» الذي أجرته كي بي إم جي الدولية بالتعاون مع منتدى السلع الاستهلاكية.

وعلى النقيض، أشار التقرير إلى انخفاض نسب التفاؤل عند الرؤساء التنفيذيين العالميين بشأن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أعرب 24% فقط عن عزمهم البدء في استخدام تلك التقنيات على مدى السنوات القليلة المقبلة؛ كما كانوا أقل ثقة بشأن آفاق التكنولوجيا على صعيد تجارة التجزئة، إذ قال 48% إن العلامات التجارية سوف تستخدم التقنيات المتطورة لتعزيز تجارب التسوق في متاجر التجزئة. وهذا يتناقض بشكل كبير مع آراء الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين أبدوا ثقة كبيرة تجاه تسخير وسائل التكنولوجيا من أجل النهوض بتجارب المتسوقين في متاجر التجزئة.

وعلى صعيد تحويل الأعمال التجارية للتقنيات المتطورة، قال 80% من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات العربية المتحدة إنهم خططوا لجعل ذلك من أولوياتهم خلال العامين القادمين مقابل 57,5% من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم.

تبني التكنولوجيا

وقال أنوراج باجباي، رئيس قطاع التجزئة في «كي بي إم جي»: نحن نتوقع زيادة معدلات تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تجارب البيع في قطاع التجزئة. وقد تشهد السنوات القليلة القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة تبني المزيد من العلامات التجارية لتقنية الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والتكنولوجيا المتصلة التي تسهم في تحويل التجارب داخل المتجر ودمج التجارب عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. وكشف تقرير كي بي إم جي الدولي بعنوان «أول ما يتبادر إلى ذهن المستهلكين والتنفيذيين» للعام 2018 إلى أن قطاع التجزئة سوف يشهد مزيداً من التغييرات، حيث يبدو أن تجار التجزئة والمصنعين يعيدون التفكير بشكل جذري في استراتيجيتهم وثقافتهم وعملياتهم لاتخاذ استراتيجيات أكثر مرونة في ظل التركيز على النمو.

نمو الأرباح

وقال ويلي كروه، رئيس قسم المستهلك والتجزئة لدى كي بي إم جي الدولية: «يشهد سوق المستهلكين والبيع بالتجزئة اليوم تحولات جذرية؛ وبالتالي فنحن نتغير في خضم تلك المتغيرات؛ ولذلك فإن الرؤساء التنفيذين بحاجة إلى مواكبة السوق، والنظر إلى الخارج والتركيز على تغيير أعمالهم».