واحة دبي للسيليكون تنظم المنتدى الرابع للسعادة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، الدورة الرابعة لأعمال منتدى السعادة، وذلك في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي أول من أمس.

ووفر المنتدى الذي تنظمه سلطة واحة دبي للسيليكون مرتين سنوياً فرصة سانحة أمام الشركات والجهات المشاركة لتبادل تجاربها وخبراتها حول أفضل ممارسات السعادة التي تعتمدها في بيئات عملها، حيث قامت كل جهة من المشاركين بعرض تجربتها أمام الجميع وجرى مناقشتها.

شارك في المنتدى هذا العام 20 ممثلاً من كبار المسؤولين في سلطة واحة دبي للسيليكون و70 مشاركاً يمثلون كبرى الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، بهدف مناقشة أبرز المبادرات الرامية إلى تعزيز مفهوم السعادة المؤسسية في الشركات.

ومن الهيئات المشاركة: شركة الأحواض الجافة العالمية، ودبي الذكية، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهيئة الطرق والمواصلات، وموانئ دبي العالمية، والهيئة العامة للطيران المدني، والمنطقة الحرة بمطار دبي، واتصالات، ومجموعة الإمارات، ومواصلات الإمارات، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

تضمن المنتدى الرابع للسعادة العديد من الأنشطة والموضوعات، وقدمت شركة الأحواض الجافة العالمية عرضاً سلطت من خلاله الضوء على أفضل ممارسات السعادة والمسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها. كما تضمن برنامج عمل المنتدى نقاشات وحوارات حول السعادة بإدارة نخبة من الخبراء والمسؤولين في سلطة واحدة دبي للسيليكون ودبي الذكية وشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، كما عرضت شركة (بيز جروب Biz group) تجربتها حول السعادة الشخصية للموظفين.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء في سلطة واحة دبي للسيليكون: «مثل هذا المنتدى منصة مهمة جمعت تحت سقف واحد هيئات القطاعين العام والخاص بهدف نشر ثقافة السعادة ضمن بيئة العمل وتعميمها بما يجعلها أسلوب حياة للمجتمع الإماراتي ككل» وأضاف: «إن السعادة بالنسبة لنا تعني المزيد من الإنتاج والابتكار، وهي دافع بالغ الأهمية لتحقيق الإنجازات والمهام الجسيمة التي تتطلب عقولاً سعيدة لتنفيذها. وقد جاء تنظيم هذا المنتدى ليعكس التزامنا الراسخ برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة بجعل دبي أسعد مدينة في العالم».

وتابع المطروشي: «نجتمع في كل عام لنتعلم من بعضنا البعض ونتبادل تجاربنا وخبراتنا حول أفضل الممارسات التي يمكن اعتمادها في بيئات العمل بما يضمن سعادة الموظفين ويحفزهم على المزيد من الإنتاجية والابتكار».