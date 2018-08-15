«دبي للعقارات» تستعد لتركيب أنظمة توفير الطاقة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أكملت شركة دبي للعقارات - التابعة لدبي القابضة - استعداداتها لتركيب أنظمة توفير الطاقة في مجمعاتها السكنية، بما يسهم في التخلص من 1450 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وكلفت «دبي للعقارات» شركة «هانيويل» العالمية المدرجة ضمن قائمة «فورتشن 100» والمتخصصة في قطاع البرمجيات الصناعية، إضافة إلى شركة «سيجنفاي» المعروفة سابقاً باسم «فيليبس للإضاءة» الرائدة عالمياً في مجال الإضاءة.. بتنفيذ التحسينات على كفاءة الطاقة في مجمع «إكزكيوتيف تاورز» في منطقة الخليج التجاري ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستدامة في المجمعات التابعة لها.

تشمل العملية تحسين أنظمة المباني والمنشآت في 11 برجاً، ما ينتج عنه توفير 3.3 ملايين كيلو واط ساعة من الطاقة سنوياً وتوفير 1.5 مليون درهم في تكاليف الطاقة السنوية أيضاً.. وتعادل عملية التخلص من الانبعاثات الكربونية المحتملة إزالة 310 سيارات من الطرق لمدة عام كامل أو زراعة 336 شجرة.

وقال رائد النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: «إن جهود المجموعة تأتي مساهمة في الجهود المحلية لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للبيئة، ودعم المبادرات التي تشجع على تعزيز كفاءة الطاقة؛ تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة وانسجاماً مع جهود الإمارة الرامية إلى مضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030». وأضاف: «نسعى إلى المساهمة في الجهود المحلية عبر تحويل دبي إلى مدينة صديقة للبيئة ودعم المبادرات التي تشجع على تعزيز كفاءة الطاقة؛ تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة».

وانسجاماً مع جهود إمارة دبي الرامية إلى مضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، تعاونت شركة دبي للعقارات مع «سيجنفاي» لإدخال تعديلات وتحسينات على الإضاءة الحالية في 11 مبنى سكنياً وفي مواقف السيارات التابعة لهذه المباني وتحويلها إلى إضاءة بتقنية LED، أي أن التعديلات دخلت على 16000 نقطة إضاءة. وانعكست النتائج على تحسين مستوى راحة السكان والزوار في المجمع السكني.